"بدوريات مختلفة".. 3 أندية من كبار أوروبا يضعون مرموش على رادارهم في الانتقالات الصيفية

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ثلاثة أشهر كانت كافية ليُحدث النجم المصري المحترف بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش ضجة بالدوريات الخمس الكبرى.

مرموش أصبح يتقاسم مع هاري كين صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة تهديفية بالدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى وهدافي الدوري الألماني بـ 18 مساهمة تهديفية بواقع 11 هدفًا و 7 تمريرات حاسمة.

وهو ما وضع صاحب الـ 25 عاماً على رادار أكثر من نادِ من أندية القمة في الدوريات الـ 5 الكبرى نستعرض ثلاثة منهن:

وكان المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، تيمو هاردونج، قد قال إنهم تحدثوا مع نجمهم المصري عمر مرموش الذي أخبرهم بطموحه اللعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي، للاطلاع على موقفهم ومزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بايرن ميونخ

صحيفة بيلد الألمانية، أوضحت عبر تقرير لها، أن مرموش قد يلعب قريبًا بجانب هاري كين بعدما أصبح ضمن قائمة اهتمامات ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في صيف 2025.

برشلونة

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية عبر تقرير لها مساء أمس الإثنين، أن مسؤولي برشلونة وضعوا قائمة تضم ثلاثة لاعبين ليعوض أحدهم رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نهاية الموسم الجاري 2024/25.

ليفربول

وكشف موقع "Caught offside" الإنجليزي، عن عزم ليفربول تقديم عرض قيمته 58 مليون جنيه إسترليني، لضم عمر مرموش.

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