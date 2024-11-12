برشلونة يضع مرموش بقائمة ثلاثية لخلافة ليفاندوفسكي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام من قِبل مسؤولي نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية عبر تقرير لها مساء أمس الإثنين، أن مسؤولي برشلونة وضعوا قائمة تضم ثلاثة لاعبين ليعوض أحدهم رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وأوضحت الصحيفة أن القائمة تضم كل من: عمر مرموش، فيكتور جيوكيرس لاعب سبورتنج لشبونة وهالاند لاعب مانشستر سيتي.

وتوّهج اللاعب الدولي صاحب الـ 25 عاماً بقميص آينتراخت فرانكفورت بالموسم الحالي؛ إذ سجل 14 هدفًا وصنع 10 لزملائه خلال 16 مباراة بمختلف المسابقات.

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