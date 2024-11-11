"في مقدمتهم نجم الأهلى".. 20 صورة من وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر

"بعد إعتزاله".. الهلال يوجه رسالة مؤثرة إلى جوميز

كتبت - نهى خورشيد

وصل نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى معسكر أسود الأطلس بمركب محمد السادس استعداداً لمواجهتي الجابون وليسوتو ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم القادمة.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب المغرب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صوراً من وصول اللاعبين، وجاء في مقدمتهم يحيي عطية الله نجم النادي الأهلي المتألق خلال الفترة الأخيرة.

ويتواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية من التصفيات التي تضم كلاً من جمهورية إفريقيا الوسطى، الجابون، وليسوتو.