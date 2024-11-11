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"في مقدمتهم نجم الأهلى".. 20 صورة من وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر

10:26 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
  • عرض 19 صورة
    وصول نجوم المغرب لمعسكر نوفمبر
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كتبت - نهى خورشيد

وصل نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى معسكر أسود الأطلس بمركب محمد السادس استعداداً لمواجهتي الجابون وليسوتو ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم القادمة.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب المغرب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صوراً من وصول اللاعبين، وجاء في مقدمتهم يحيي عطية الله نجم النادي الأهلي المتألق خلال الفترة الأخيرة.

ويتواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية من التصفيات التي تضم كلاً من جمهورية إفريقيا الوسطى، الجابون، وليسوتو.

نجوم المغرب معسكر أسود الأطلس مركب محمد السادس التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم مباراة المغرب وليسوتو مباراة المغرب والجابون
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