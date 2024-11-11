رونالدو: لم انضم للدوري السعودي لأجني الأموال

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر النجم البرتغالي بصفوف النصر، كريستيانو رونالدو، ما قيٍل عن إن انضمامه للدوري السعودي لجني الأموال.

وقال رونالدو خلال المقطع الدعائي للفيلم الذي تُنتجه نتفليكس عن الدوري السعودي:"يقولون إنني جئت إلى السعودية لأجني الأموال وهذا غير صحيح"

وأتم صاحب الـ 39 عاماً ظهوره بالمقطع الدعائي الذي نُشر اليوم الإثنين:"مازال لديّ الشغف جئت للفوز".

رونالدو كان قد انضم لصفوف النصر السعودي في يناير 2023 بعد انتهاء تجربته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخاض اللاعب بقميص النصر 79 مباراة بمختلف المسابقات؛ إذ سجل 68 هدفًا وصنع 18 لزملائه.

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