123 نقطة.. صلاح ضمن أفضل تشكيل في الجولة 11 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الحادية عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تألق محمد صلاح نجم ليفربول، بجانب برونو فيرنانديز مع اليونايتد.

وحصد برونو فيرنانديز أكثر عدد من النقاط بين لاعبي الفانتازي في الجولة الحادية عشر برصيد 17 نقطة بفضل هدف وتمريرتين حاسمتين و3 نقاط إضافية.

واستطاع الـ11 لاعبا المتواجدين في التشكيل الأفضل للجولة الحادية عشر تحقيق مجموع نقاط 123.

أفضل تشكيل في الجولة 11 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيكفورد (إيفرتون - 11 نقطة).

خط الدفاع: مزراوي (اليونايتد - 8 نقاط) - تاركوفسكي (إيفرتون - 8 نقاط) - توتي جوميز (ولفرهامبتون - 8 نقاط).

خط الوسط: برونو (اليونايتد - 17 نقطة) - صلاح (ليفربول - 14 نقطة) - سميث رو (فولهام - 11 نقطة) - جويلاينتون (نيوكاسل - 10 نقاط).

خط الهجوم: ويسا (برينتفورد - 13 نقطة) - كونيا (ولفرهامبتون - 12 نقطة) - جواو بيدرو (برايتون - 11 نقطة).

وتبدأ الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 23 نوفمبر، بمباراة تشيلسي وليستر سيتي.

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