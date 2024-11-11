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فانتازي.. أرنولد وساكا ينضمان "لمستشفى" الدوري الإنجليزي

02:44 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

أرسنال ضد تشيلسي

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كتب - محمد القرش:

انضم الثنائي بوكايو ساكا وألكسندر أرنولد إلى "مستشفى" الدوري الإنجليزي، عقب انتهاء الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

وغادر الظهير الأيمن الإنجليزي مباراة ليفربول وأستون فيلا بعد 25 دقيقة فقط من بدايتها، حيث انتهت بفوز الريدز بثنائية دون رد.

وقال سلوت في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "من الصعب تحديد مدى خطورة الإصابة، لكن الأمر يكون خطيرا دائما عندما يخرج لاعب من الملعب في الشوط الأول، تحديدا أنه طلب ذلك بنفسه".

ومن جانب آخر، تعرض بوكايو ساكا للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال وتشيلسي مما دفع المدرب ميكيل أرتيتا إلى تبديله في الدقيقة 81، بجانب إصابة خط الوسط ديكلان رايس.

وبشأن لياقة بوكايو وديكلان قال أرتيتا: "لا يبدو الأمر جيدًا لأن لاعبين بهذه الأهمية يخبرانك أنهما لا يستطيعان الاستمرار في المباراة، لذا من الواضح أن هذا ليس خبرًا جيدًا".

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