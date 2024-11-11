فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي ليفربول اليوم

كتب ـ محمد القرش:

ارتفع سعر ثنائي ليفربول، كيليهر وفيرجيل فان ديك، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 11 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كاويمين كيليهر (ليفربول) 4.5 مليون جنيه إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.3 مليون جنيه إسترليني

نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) 4.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إميليانو بوينديا (أستون فيلا) 5.2 مليون جنيه إسترليني

كاورو ميتوما (برايتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني

آدم وارتون (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

أداما تراوري (فولهام) 5.0 مليون جنيه إسترليني

كريستيان روميرو (توتنهام) 5 مليون جنيه إسترليني

ألفي بوند (ولفرهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني م