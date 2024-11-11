بعد إصابته مع الهلال.. 10 صور لنيمار وصديقته من عيد ميلاد ابنتهما (فيديو)

"بعد إعتزاله".. الهلال يوجه رسالة مؤثرة إلى جوميز

كتب - محمد القرش:

حرص لاعب نادي الهلال ومنتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا، على حضور عيد ميلاد ابنته "مافي" مع صديقته.

وغادر نيمار السعودية يوم الخميس الماضي الموافق 7 نوفمبر متجها إلى البرازيل لحضور مناسبة شخصية.

وجاء كل ذلك، عقب إصابة اللاعب البرازيلي في مباراة الهلال واستقلال ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وكانت تلك أول مباراة يلعبها نيمار منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي غاب على إثرها 366 يوما، ليعود مرة أخرى للإصابة خلال 29 دقيقة (شارك في الدقيقة 58 وغادر 87).

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