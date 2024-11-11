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لمواجهة المغرب.. موعد مباراة منتخب مصر للناشئين في تصفيات شمال إفريقيا والقنوات الناقلة

10:20 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    منتخب مصر للناشئين
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كتب - محمد القرش:

يفتتح منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مبارياته في تصفيات بطولة شمال أفريقيا اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر.

ويلاقي منتخب مصر نظيره المغرب في الجولة الأولى من المجموعة التي تضم كل من، الجزائر وتونس وليبيا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت مصر، في دولة المغرب.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة مصر والمغرب للناشئين على الهواء مباشرة.

وتقام تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 نوفمبر إلى 23 من نفس الشهر.

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منتخب مصر للناشئين مصر ضد المغرب موعد مباراة مصر والمغرب تصفيات شمال أفريقيا
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