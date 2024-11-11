حسين الشحات يكشف للمرة الأولى قيمة انتقاله من العين الإماراتي للأهلي

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كتب- يوسف محمد



كشف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس انتقاله من العين الإماراتي إلى المارد الأحمر والمقابل المادي الخاص بصفقة انتقاله، مشيراً إلى دور محمود الخطيب رئيس الأهلي في الصفقة.

وقال الشحات، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "أثناء تواجدي في العين الإماراتي، تواصل معي الكابتن محمود الخطيب وأخبرني برغبة النادي الأهلي في التعاقد معي".

وأضاف: "الخطيب أخبرني بأن الأهلي، سيتواصل مع العين الإماراتي للتعاقد معي وهذا الأمر بالنسبالي لم يكن في أي تفكير".

وتابع: "عقدي في العين الإماراتي كان يعادل 5 أضعاف ما أتقاضاه داخل النادي الأهلي".

وواصل: "عندما وصلت إلى النادي الأهلي، الكابتن الخطيب تحدث معي بعدم التفكير في مبلغ انتقالي إلى النادي الأهلي، حتى لا يضع ضغوطات كبيرة عليا".

واختتم الشحات تصريحات: "والأهلي اشتراني من العين الإماراتي، مقابل مبلغ مالي 90 مليون جنيه وتمكنت من حصد 18 بطولة خلال 6 سنوات مع الفريق حتى الآن".

وكان حسين الشحات انضم إلى النادي الأهلي قادماً من العين الإماراتي، في يناير 2019.

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