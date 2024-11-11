ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة اللاعبين لأحمد فتحي.. دعم تريزيجيه لمرموش.. شوبير ووالدته

تغيير موعد مباراة.. 20 صورة من أول تدريب لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله بالفريق داروين نوينز.

ووجه محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر والريان القطري، دعمه إلى نجم منتخب مصر و فرانكفورت الألماني عمر مرموش، بعد تألقه وتسجيله هدفاً في مرمى شتوتجارت بالدوري الألماني.

وقام وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تكريمه في حفل "دير جيست".

وحرص اللاعب المصري عمرو وردة، على دعم الشعب الفلسطيني من خلال نشر صورة، لجماهير باريس سان جيرمان وهى ترفع لافتة مكتوب عليها: "فلسطين حرة".

ونشر مصطفى شوبير صورة لوالدته، خلال احتفالها معه بعد حصوله على جائزة، أفضل حارس مرمى في مصر عن الموسم الماضي، خلال حفل "دير جيست".

وهنأ صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، أحمد فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق بمناسبة عيد ميلاده.

وحرص محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، على تهنئة أحمد فتحي بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً.

كما نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، صورة له رفقة زميله السابق بالفريق صالح جمعة مع مجموعة من أصدقائهم.

وقام حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، بتهنئة أحمد فتحي زميله السابق بمنتخب مصر بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أحمد الشيخ لاعب النادي الإسماعيلي، صورة له رفقة أحمد فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

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