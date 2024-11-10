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تغيير موعد مباراة.. 20 صورة من أول تدريب لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر

10:33 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    محمد عواد
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    ناصر ماهر
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    محمد ربيعة لاعب منتخب مصر_
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    محمد ربيعة
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    زلاكة
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    حمدي فتحي
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    زلاكة ودونجا من مران منتخب مصر
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    تريزيجية
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    حسام عبد المجيد وأحمد عيد وأسامة فيصل
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    حسام حسن مع بيكهام
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    التوأم حسام وإبراهيم حسن
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    إبراهيم عادل وتريزيجيه
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    أسامة فيصل
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    تدريبات منتخب مصر (1)
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    إبراهيم حسن
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر (2)
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    إبراهيم حسن مع زلاكة
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    حسام عبد المجيد وأسامة فيصل
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    محمد ربيعة مع منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    محمد شحاته
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كتب - محمد القرش:

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى التدريبات على استاد الدفاع الجوى استعداداً لمباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

وشهد مران منتخب مصر إحماءات بدنية وجمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن وإبراهيم.

وأوضح المدير الرياضي لمنتخب مصر، إبراهيم حسن، أنه تم تغيير موعد مباراة بتسوانا المقرر لها يوم 19 والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى لتقام في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من الساعة التاسعة.

وجاء خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص لإقامة مباراة كاب فيردي وموريتانيا في نفس الموعد.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

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موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا في تصفيات كأس الأمم الافريقية

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