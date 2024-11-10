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محمد صلاح يقترب.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024/25

10:26 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب ـ محمد الميموني:

انتهت اليوم الأحد 10 نوفمبر، الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

ـ إرلينج هالاند - مانشستر سيتي (12) هدفا

ـ بريان مبيومو - برينتفورد (8) هدفا

ـ كريس وود - نوتنجهام فورست (8) هدفا

ـ محمد صلاح - ليفربول (8) هدفا

ـ كول بالمر - تشيلسي (7) هدفا

ـ يوان ويسا - برينتفورد (6) هدفا

ـ داني ويلبيك - برايتون (6) هدفا

ـ ليام ديلاب - إبسويتش تاون (6) هدفا

ـ نيكولاس جاكسون - تشيلسي (6) هدفا

ـ لويس دياز - ليفربول (5) هدفا

هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح الجولة 11 الدوري الإنجليزي هالاند مان سيتي ليفربول
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