محمد صلاح يقترب.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024/25
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كتب ـ محمد الميموني:
انتهت اليوم الأحد 10 نوفمبر، الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
ـ إرلينج هالاند - مانشستر سيتي (12) هدفا
ـ بريان مبيومو - برينتفورد (8) هدفا
ـ كريس وود - نوتنجهام فورست (8) هدفا
ـ محمد صلاح - ليفربول (8) هدفا
ـ كول بالمر - تشيلسي (7) هدفا
ـ يوان ويسا - برينتفورد (6) هدفا
ـ داني ويلبيك - برايتون (6) هدفا
ـ ليام ديلاب - إبسويتش تاون (6) هدفا
ـ نيكولاس جاكسون - تشيلسي (6) هدفا
ـ لويس دياز - ليفربول (5) هدفا
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