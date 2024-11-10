تغيير موعد مباراة.. 20 صورة من أول تدريب لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة

كتب ـ محمد الميموني:

انتهت اليوم الأحد 10 نوفمبر، الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

ـ إرلينج هالاند - مانشستر سيتي (12) هدفا

ـ بريان مبيومو - برينتفورد (8) هدفا

ـ كريس وود - نوتنجهام فورست (8) هدفا

ـ محمد صلاح - ليفربول (8) هدفا

ـ كول بالمر - تشيلسي (7) هدفا

ـ يوان ويسا - برينتفورد (6) هدفا

ـ داني ويلبيك - برايتون (6) هدفا

ـ ليام ديلاب - إبسويتش تاون (6) هدفا

ـ نيكولاس جاكسون - تشيلسي (6) هدفا

ـ لويس دياز - ليفربول (5) هدفا