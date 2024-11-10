مرموش وصلاح يتربعان على عرش الكرة الأوروبية (أرقام)

تغيير موعد مباراة.. 20 صورة من أول تدريب لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة

كتب - محمد القرش:

واصل الثنائي المصري، محمد صلاح وعمر مرموش، التربع على عرش الكرة العالمية وتحقيق الأرقام القياسية في الدوريات الـ5 الكبرى.

وسجل مرموش هدفا وصنع آخر في فوز آينتراخت فرانكفورت على شتوتجارت بثلاثية مقابل هدفين في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ووصل مرموش إلى التمريرة الحاسمة العاشرة، ليصبح ثاني لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر ويقدم 10 تمريرات حاسمة بجميع المسابقات، خلف المصري محمد صلاح.

وساهم صلاح مع ليفربول في 20 هدفا (سجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة) خلال 17 مباراة بجميع المسابقات.

وعلى الجانب الآخر، ساهم مرموش في 24 هدفا (سجل 14 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة) خلال 17 مباراة بجميع المسابقات.

أكثر 5 لاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الـ5 الكبرى

1. عمر مرموش (فرانكفورت) - 11 هدفا + 7 تمريرات = 18 مساهمة

2. هاري كين (ميونخ) - 11 هدفا + 7 تمريرات = 18 مساهمة تهديفية

3.ليفاندوفسكي (برشلونة) - 14 هدفا + تمريرتين = 16 مساهمة تهديفية

4. محمد صلاح (ليفربول) - 8 أهداف + 6 تمريرات = 14 مساهمة تهديفية

5.ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 11 هدفا + 3 تمريرات = 14 مساهمة تهديفية

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