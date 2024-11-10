مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
20:00
مصر

مصر

دوري القسم الثاني-أ
طنطا‏

طنطا‏

- -
14:30
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

"حاسب يا فينيسيوس".. أبو تريكة يعلق على تألق محمد صلاح ومرموش

10:02 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 33 صورة
  • عرض 33 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 33 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني
  • عرض 33 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 33 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 33 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 33 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 33 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 33 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 33 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 33 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 33 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 33 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 33 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 33 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 33 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 33 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة قبل مباراة الأهلي وبايرن (1)
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة قبل مباراة الأهلي وبايرن (2)
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    لاعب الكرة محمد ابو تريكة
  • عرض 33 صورة
    اللاعب محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة وجوزيه مورينيو
  • عرض 33 صورة
    محمد أبو تريكة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الخالي، على تألق الثنائي المصري محمد صلاح رفقة فريق ليفربول وزميله بالمنتخب المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت.

وقال أبو تريكة خلال تواجده، في الاستوديو التحليلي، لمباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، عبر قناة "بي إن سبورتس": "حاسب يا فينيسيوس بقى، المرة اللي فاتت خدها منك رودري، المرة دي هيبقى المصريين صلاح أو مرموش".

وتمكن النجم المصري عمر مرموش اليوم، من تسجيل هدف في فوز فريق آينتراخت فرانكفورت على حساب نظيره شتوتجارت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع مرموش عدد أهدافه في الدوري الألماني هذا الموسم إلى 11 هدف، في صدارة ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

وواصل النجم المصري الآخر محمد صلاح، تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي بعدما نجح في تسجيل هدف في فوز فريقه على حساب أستون فيلا أمس الإثنين بنتيجة هدفين دون مقابل في الدوري الإنجليزي.

وبهدف صلاح، في مرمى أستون فيلا أمس رفع عدد أهدافه ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى 8 أهداف في البريميرليج.

أقرأ أيضاً:

"فرحة عارمة لوالدته".. 5 صور ترصد الظهور الأول لمصطفى شوبير وخطيبته جنا حلمي

"4 صور ورسالتين" مصطفى شوبير يشارك متابعيه لقطات من حفل دير جيست

إبراهيم حسن يوجه رسالة شكر لوزير الطيران لهذا السبب

محمد أبو تريكة محمد صلاح عمر مرموش منتخب مصر أبو تريكة يعلق على تألق صلاح ومرموش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مرموش وصلاح يتربعان على عرش الكرة الأوروبية (أرقام)

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"