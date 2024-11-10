"حاسب يا فينيسيوس".. أبو تريكة يعلق على تألق محمد صلاح ومرموش

تغيير موعد مباراة.. 20 صورة من أول تدريب لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة

كتب - يوسف محمد:

علق محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الخالي، على تألق الثنائي المصري محمد صلاح رفقة فريق ليفربول وزميله بالمنتخب المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت.

وقال أبو تريكة خلال تواجده، في الاستوديو التحليلي، لمباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، عبر قناة "بي إن سبورتس": "حاسب يا فينيسيوس بقى، المرة اللي فاتت خدها منك رودري، المرة دي هيبقى المصريين صلاح أو مرموش".

وتمكن النجم المصري عمر مرموش اليوم، من تسجيل هدف في فوز فريق آينتراخت فرانكفورت على حساب نظيره شتوتجارت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع مرموش عدد أهدافه في الدوري الألماني هذا الموسم إلى 11 هدف، في صدارة ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

وواصل النجم المصري الآخر محمد صلاح، تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي بعدما نجح في تسجيل هدف في فوز فريقه على حساب أستون فيلا أمس الإثنين بنتيجة هدفين دون مقابل في الدوري الإنجليزي.

وبهدف صلاح، في مرمى أستون فيلا أمس رفع عدد أهدافه ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى 8 أهداف في البريميرليج.

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