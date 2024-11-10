مرموش يتصدر ومصري آخر في القائمة.. أكثر 5 لاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الـ5 الكبرى

كتب - محمد القرش:

اشتعلت منافسة اللاعبين على صدارة قائمة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث يتصارع ثنائي مصري مع البولندي ليفاندوفسكي والإنجليزي هاري كين.

ويحتل المحترف المصري، عمر مرموش، صدارة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الكبرى حتى الآن.

أكثر 5 لاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الـ5 الكبرى

1. عمر مرموش (فرانكفورت) - 11 هدفا + 7 تمريرات = 18 مساهمة

2. هاري كين (ميونخ) - 11 هدفا + 7 تمريرات = 18 مساهمة تهديفية

3.ليفاندوفسكي (برشلونة) - 14 هدفا + تمريرتين = 16 مساهمة تهديفية

4. محمد صلاح (ليفربول) - 8 أهداف + 6 تمريرات = 14 مساهمة تهديفية

5.ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 11 هدفا + 3 تمريرات = 14 مساهمة تهديفية

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