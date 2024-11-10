تاريخي.. مرموش يعادل ميسي ويحقق رقما قياسيا نادرا في الدوريات الكبرى

كتب - محمد القرش:

واصل المحترف المصري، عمر مرموش، التألق وكتابة التاريخ مع فريق آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدف فرانكفورت الثالث عن طريق ركلة حرة مباشرة في الفوز على شتوتجارت بالجولة العاشرة على ملعب مرسيدس بينز.

وأصبح المهاجم المصري أول لاعب يسجل 3 أهداف من ركلات حرة مباشرة خلال 3 مباريات متتالية في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم حتى الآن.

ولم يسجل أي لاعب 3 ركلات حرة خلال ثلاثة لقاءات متتالية سوى ليونيل ميسي أمام جيرونا ولاس بالماس وأتلتيكو مدريد في موسم 2018.

وبالتسجيل اليوم، وصل مرموش إلى الهدف رقم 11 في الدوري الألماني متصدرا لجدول ترتيب الهدافين بالتساوي مع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

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