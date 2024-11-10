ذكرى دوري أبطال إفريقيا الثامنة.. كواليس نهائي الأهلي و أورلاندو (صور وفيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

في مثل هذا اليوم، 10 نوفمبر، 2013، خاض الأهلي مباراته النهائية بدوري أبطال أفريقيا ضد نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي، على استاد المقاولون العرب.

وفاز الأهلي ضد نظيره الجنوب الأفريقي أورلاندو بايرتس بنتيجة 2 ـ 0 وتوج بالكأس للمرة الثامنة في تاريخه،.

وجاء الهدف الأول بقدم محمد أبو تريكة في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ثم عاد التسجيل من جديد بقدم أحمد عبد الظاهر في الدقيقة ال 78 من عمر المباراة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي أكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقبًا

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