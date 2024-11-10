"بحارسين ومهاجمين فقط".. الكاس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين لبطولة شمال إفريقيا

كتبت - نهى خورشيد

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين اليوم الأحد، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبل.



وتضم قائمة المنتخب في حراسة المرمى كلاً من عمر عبد العزيز وعمرو عادل خط الدفاع فيضم ياسين ياسر، نور أشرف، حمزة الدجوي، مهند أيمن، أدهم فريد، وآدم محمد.

وفي خط الوسط، جاء كلاً من باسل مدحت، عمر العدوي، محمد أنس، محمد شريف، علي بسيوني، إبراهيم النجعاوي، أنس رشدي، محمد حمد، بلال عطية، وكريم جمعة.

أما خط الهجوم، فيقوده عبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم.

وينتظر المنتخب الوطني أول اختبار له في البطولة غدًا الاثنين، عندما يواجه نظيره المغربي في المباراة الافتتاحية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.