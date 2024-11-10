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التعادل يحسم ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

06:15 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    أرسنال ضد تشيلسي
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    أرسنال ضد تشيلسي
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    أرسنال ضد أستون فيلا
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    ليفربول ضد تشيلسي (7)
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    لاعب فريق أرسنال (1)
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    كولر بالمر لاعب تشيلسي
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    لاعبي نادي تشيلسي
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    أرسنال ضد توتنهام
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    لاعبو تشيلسي
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    إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي
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    سانشو لاعب تشيلسي
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    سانشو لاعب تشيلسي (1)
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متابعة - محمد القرش:

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

والتقى تشيلسي بنظيره أرسنال اليوم الأحد، على ستاد ستامفورد بريدج.

ودخل أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

خط الوسط: رايس - توماس بارتي - أوديجارد.

خط الهجوم: بوكابو ساكا - مارتينلي - هافرتز.

تشكيل تشيلسي لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو - فوفانا - كولويل - كوكوريا.

خط الوسط: كايسيدو - بيدرو نيتو - لافيا.

خط الهجوم: كول بالمر - مادويكي - جاكسون.

ملخص الشوط الأول

بالمر يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها رايا في الدقيقة 3

ضربة ركنية لتشيلسي مرت دون خطورة على تشيلسي في الدقيقة 8

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائما

بطاقة صفراء للاعب ليفي كولويل في الدقيقة 21

جوستو يهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 24

كاي هافيرتز يسجل هدف تقدم أرسنال على تشيلسي في الدقيقة 34، لكن تم إلغاءه بسبب التسلل

بطاقة صفراء للاعب أرسنال بن وايت في الدقيقة 39

بطاقة صفراء للاعب تشيلسي مادويكي في الدقيقة 45+1

انتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي.

ملخص الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء للاعب أرسنال كاي هافيرتز في الدقيقة 56

جابرييل مارتينلي يسجل هدف تقدم أرسنال في مرمى تشيلسي في الدقيقة 60

محاولات متتالية للاعبي تشيلسي من أجل تسجيل هدف التعادل

أوديجارد ومارتينلي

خروج روميو لافيا ودخول إنزو فرنانديز

خروج مادويكي ودخول مودريك في الدقيقة 68

بيدرو نيتو يسجل هخدف تعادل تشيلسي في الدقيقة 70

بيدرو نيتو (1)

بطاقة صفراء للاعب تشيلسي كوكوريلا في الدقيقة 80

دخول خيسوس وخروج ساكا في الدقيقة 81

خروج جوستو ودخول ريس جيمس في الدقيقة 82

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

بث مباشر أرسنال وتشيلسي الدوري الإنجليزي أرسنال أرسنال مباشر نتيجة مباراة أرسنال وتشيلسي
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