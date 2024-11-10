التعادل يحسم ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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متابعة - محمد القرش:

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

والتقى تشيلسي بنظيره أرسنال اليوم الأحد، على ستاد ستامفورد بريدج.

ودخل أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

خط الوسط: رايس - توماس بارتي - أوديجارد.

خط الهجوم: بوكابو ساكا - مارتينلي - هافرتز.

تشكيل تشيلسي لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو - فوفانا - كولويل - كوكوريا.

خط الوسط: كايسيدو - بيدرو نيتو - لافيا.

خط الهجوم: كول بالمر - مادويكي - جاكسون.

ملخص الشوط الأول

بالمر يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها رايا في الدقيقة 3

ضربة ركنية لتشيلسي مرت دون خطورة على تشيلسي في الدقيقة 8

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائما

بطاقة صفراء للاعب ليفي كولويل في الدقيقة 21

جوستو يهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 24

كاي هافيرتز يسجل هدف تقدم أرسنال على تشيلسي في الدقيقة 34، لكن تم إلغاءه بسبب التسلل

بطاقة صفراء للاعب أرسنال بن وايت في الدقيقة 39

بطاقة صفراء للاعب تشيلسي مادويكي في الدقيقة 45+1

انتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي.

ملخص الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء للاعب أرسنال كاي هافيرتز في الدقيقة 56

جابرييل مارتينلي يسجل هدف تقدم أرسنال في مرمى تشيلسي في الدقيقة 60

1-0 Arsenal. MARTINELLI OPENS THE SCORE VS CHELSEA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MASSIVE GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/9bNi1eVyHC — Football Report (@FootballReprt) November 10, 2024

محاولات متتالية للاعبي تشيلسي من أجل تسجيل هدف التعادل

خروج روميو لافيا ودخول إنزو فرنانديز

خروج مادويكي ودخول مودريك في الدقيقة 68

بيدرو نيتو يسجل هخدف تعادل تشيلسي في الدقيقة 70

بطاقة صفراء للاعب تشيلسي كوكوريلا في الدقيقة 80

دخول خيسوس وخروج ساكا في الدقيقة 81

خروج جوستو ودخول ريس جيمس في الدقيقة 82

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.