بينهم صلاح ومحرز.. 10 صور ترصد أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ الكرة الذهبية

التعادل يحسم ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

دائما ما تشهد قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم لكل عام "الكرة الذهبية" تواجد العديد من اللاعبين الأفارقة.

ويُعد جورج وياه أسطورة القارة السمراء ومنتخب ليبيريا اللاعب الأفريقي الوحيد الذي استطاع تحقيق الكرة الذهبية في التاريخ، عندما فاز بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية مع باريس سان جيرمان، بجانب الدوري الإيطالي مع ميلان.

وباقي اللاعبين الأفارقة استطاعوا تحقيق مراكز متقدمة فقط في قائمة الـ30 لاعبا، مثل ماني الذي حقق المركز الثاني، ومحمد صلاح صاحب المركز الخامس في عام 2022.

قائمة أفضل 10 لاعبين أفارقة ترتيبا في جائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

1.جورج وياه (ليبيريا) - المركز الأول - عام 1995

2.ساديو ماني (السنغال) - المركز الثاني - عام 2022

3.دروجبا (كوت ديفوار) - المركز الرابع - عام 2007

4.إيتو (الكاميرون) - المركز الخامس - عام 2009

5.صلاح (مصر) - المركز الخامس - عام 2022

6.رياض محرز (الجزائر) - المركز السابع - عام 2016

7.أوسيمين (نيجيريا) - المركز الثامن - عام 2023

8.نوانكو كانو - المركز 11 - عام 1996

9.أوباميانج (الجابون) - المركز 11 - عام 2016

10.فريديريك كانوتيه - المركز 11 - عام 2007

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