"ساكا ضد بالمر.. تشكيل مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي أرسنال بقيادة الإسباني، ميكيل أرتيتا، التشكيل الرسمي للجانرز لمواجهة تشيلسي في قمة الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل أرسنال قيادة ساكا لخط الهجوم، بجانب مارتن أوديجارد في خط الوسط، جابرييل في الدفاع.

تشكيل أرسنال لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

خط الوسط: رايس - توماس بارتي - أوديجارد.

خط الهجوم: بوكابو ساكا - مارتينلي - هافرتز.

تشكيل تشيلسي لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو - فوفانا - كولويل - كوكوريا.

خط الوسط: كايسيدو - بيدرو نيتو - لافيا.

خط الهجوم: كول بالمر - مادويكي - جاكسون.