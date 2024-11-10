الجانرز يسعى لتجنب رقم عمره 30 عاما.. 5 إحصائيات تاريخية قبل مباراة تشيلسي وأرسنال

كتب - محمد القرش:

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة جرعة كبيرة من كرة القدم عندما يستضيف تشيلسي نظيره أرسنال في قمة الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى أرسنال لتجنب الخسارة للمرة الثالثة على التوالي أو على الأقل تسجيل هدف، بعد فشل التهديف في خسارتي بورنموث ونيوكاسل وهو الشيء الذي لم يحدث منذ عام 1994.

5 إحصائيات تاريخية قبل مباراة تشيلسي وأرسنال

1.فاز تشيلسي مرةً واحدةً فقط خلال آخر تسع مباريات في الدوري الممتاز ضد أرسنال (تعادل 2 وخسر 6) الفوز 2-0 خارج أرضه في أغسطس 2021.

2.فاز أرسنال في ثلاث من آخر أربع مباريات خارج أرضه في الدوري الممتاز ضد تشيلسي (تعادل مباراة)، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في عشرين مباراة خاضها على ملعب ستامفورد بريدج قبل ذلك (تعادل 7 وخسر 10).

3.فاز أرسنال في آخر ست مباريات بديربي لندن في الدوري الممتاز بإجمالي نتيجة 22-3، وفاز في ثلاث من هذه المباريات الست بفارق 5 أهداف أو أكثر.

4.استقبل تشيلسي هدفًا واحدا على الأقل في آخر ست مباريات على أرضه في الدوري الممتاز، وكانت آخر سلسلة مباريات أطول من هذا النوع بين ديسمبر 2015 وأغسطس 2016 (13).

5.خسر أرسنال 2-0 ضد بورنموث و1-0 ضد نيوكاسل في آخر مباراتين خارج أرضه في الدوري الممتاز، وكانت آخر مرة خسر في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه في ديسمبر 2021، بينما كانت آخر خسارة في ثلاث مواجهات متتالية دون تسجيل أي هدف في أغسطس 1994.

الجدير بالذكر أن مباراة أرسنال وتشيلسي تقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

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