فانتازي.. ارتفاع سعر صلاح وانخفاض 17 لاعبا اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، ارتفاع سعر محمد صلاح لاعب ليفربول، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 10 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 5.7 مليون جنيه إسترليني.

يواني ويسا (برينتفورد) 6.1 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح (ليفربول) 12.9 مليون جنيه إسترليني.

ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

برينان جونسون (توتنهام) 6.8 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.1 مليون جنيه إسترليني.

كونسا (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

أمادو أونانا (أستون فيلا) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

كيفين شادي (برينتفورد) 5.1 مليون جنيه إسترليني.

كيليان كاهيل (برايتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

يانكوبا مينتيه (برايتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

ليفي كولويل (تشيلسي) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

كول بالمر (تشيلسي) 10.9 مليون جنيه إسترليني.

عبد الله دوكوري (إيفرتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني.

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني.

ساسا لوكيتش (فولهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

فاكوندو بونانوتي (ليستر) 5 مليون جنيه إسترليني.

ديوجو جوتا (ليفربول) 7.2 مليون جنيه إسترليني.

روبين دياس (مانشستر سيتي) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 9.2 مليون جنيه إسترليني.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 15.2 مليون جنيه إسترليني.

توماس سوسيك (وست هام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

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