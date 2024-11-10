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وسام أبو علي وعمر فرج على رأس قائمة منتخب فلسطين لمباراتي عُمان وكوريا الجنوبية

02:16 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لمنتخب فلسطين، مكرم دبوب، عن القائمة التي سيخوض بها مباراتي عُمان وكوريا الجنوبية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد مُهاجمي الأهلي والزمالك بالترتيب وسام أبو علي وعمر فرج.

ويحل منتخب فلسطين مساء يوم الخميس المقبل ضيفًا على نظيره عُمان قبل أن يستضيف نظيره الكوري الحنوبي يوم الثلاثاء 19 نوفمبر باستاد عمان الدولي.

ويتذيل المنتخب الفلسطيني جدول ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 برصيد نقطتين.

جدول ترتيب مجموعة منتخب فلسطين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026:

1) كوريا الجنوبية: 10 نقاط

2) الأردن: 7 نقاط

3) العراق: 7 نقاط

4) عمان: 3 نقاط

5) الكويت: 3نقاط

6) فلسطين: نقطتان

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