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غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مباراة ليل بالدوري الفرنسي

12:50 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي
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    محمد عبدالمنعم في مكالمة هاتفية مع موديست
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    زيزو ومصطفى محمد ومحمد عبدالمنعم
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    محمد عبدالمنعم
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    ياسر إبراهيم ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم من مران منتخب مصر
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    فيستون مايلي ومحمد عبدالمنعم
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    محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق نيس فرانك هايس اليوم الأحد القائمة التي سيخوض بها مواجهة ليل في الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة غياب المحترف المصري بصفوف نيس محمد عبدالمنعم بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق نيس الفرنسي نظيره ليل عند الرابعة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق نيس قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطتين عن ليل صاحب المركز الرابع.

وأشار مصدر مسؤول بمنتخب مصر مساء أمس السبت في تصريحات خاصة لمصراوي إلى إنهم اطلعوا على نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها محمدعبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي بعد تواصل الأجهزة الطبية من الجانبين.

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب وفقًا للتقارير الطبية سيحتاج للعلاج والتأهيل من الإصابة التي لحقت به مع فريقه الفرنسي لذا لن ينضم لمعسكر المنتخب المقبل.

ومن المقرر أن يحل المنتخب ضيفًا على نظيره الرأس الأخضر عند السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف بعد ذلك المنتخب المصري عند الخامسة عصر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر نظيره بوتسوانا.

ويتصدر المنتخب الوطني قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوتسوانا الوصيف و9 عن الرأس الأخضر صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن موريتانيا الرابع.

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محمد عبدالمنعم الدوري الفرنسي نيس ولانس نيس
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