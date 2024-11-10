ملف رياضة مصراوي.. انتهاء أزمة الشحات والشيبي.. مفاجآت قائمة منتخب مصر.. خسارة مانشستر سيتي

طائر النورس يقلب النتيجة في 5 دقائق.. ماذا حدث في مباراة مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها انتهاء أزمة الشحات والشيبي ومفاجآت قائمة منتخب مصر، وخسارة مانشستر سيتي أمام برايتون.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس السبت:

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يعرف الجميع أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومارادونا وبيليه، بالإضافة إلى رونالدينيو وأدريانو وآريين روبن، من أساطير كرة القدم عبر التاريخ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انتهاء الأزمة.. 8 صور لصلح حسين الشحات والشيبي (فيديو)

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طائر النورس يقلب النتيجة في 5 دقائق.. ماذا حدث في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون؟

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبرايتون التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أنا أحب أمستردام".. لاعب ريال مدريد يدعم فلسطين بعد أحداث هولندا

دعم لاعب ريال مدريد، إندريك، فلسطين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب ريال مدريد يسجل رقماً تاريخياً في مباراة الفريق أمام أوساسونا

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني، من تحقيق الفوز على حساب نظيره أوساسونا، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سقوط السيتي ودورتموند.. نتائج مباريات أبرز دوريات العالم

انتهت المباريات التي أُقيمت اليوم السبت 9 نوفمبر، حيث شهدت عدد من المواجهات إثارة كبيرة ونتائج غير متوقعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر يكشف لمصراوي توصل سيراميكا لاتفاق مع الأهلي لضم لاعبه

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا، لبيع لاعبه المعار إلى الأخير أحمد قندوسي، بعد أزمته الأخيرة والاستقرار على رحيله.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا