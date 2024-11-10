قمة أرسنال وتشيلسي.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، عددا من المواجهات القوية والمهمة في مختلف دوريات العالم.

ويحل أرسنال ضيفا ثقيلا على تشيلي في قمة الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، بينما يواجه برشلونة نظيره ريال سوسيداد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي - 4 عصرا - beIN Sports 1

نوتنجهام فورست ضد نيوكاسل - 4 عصرا - beIN Sports 2

توتنهام ضد إبسويتش تاون - 4 عصرا - beIN Sports 6

تشيلسي ضد أرسنال - 6.30 مساء - beIN Sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد سيلتا فيجو - 3 عصرا - beIN Sports 3

ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد - 5.15 مساء - beIN Sports 3

خيتافي ضد جيرونا - 7.30 مساء - beIN Sports 3

بلد الوليد ضد أتلتيك بلباو - 7.30 مساء - beIN Sports 2

ريال سوسيداد ضد برشلونة - 10 مساء - beIN Sports 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج ضد هوفنهايم - 4.30 عصرا - beIN Sports 5

فرانكفورت ضد شتوتجارت - 6.30 مساء - beIN Sports 4

فولفسبورج ضد هايدنهايم - 8.30 مساء - beIN Sports 5

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد أودينيزي - 1.30 ظهرا - AD Sports Premium 1

فيورنتينا ضد فيرونا - 4 عصرا - AD Sports Premium 2

روما ضد بولونيا - 4 عصرا - AD Sports Premium 1

لاتسيو ضد مونزا - 7 مساء - AD Sports Premium 1

إنتر ميلان ضد نابولي - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد ليل - 4 عصرا - beIN Sports 4

ستاد رين ضد تولوز - 6 مساء - beIN Sports Xtra 2

ليون ضد سانت إيتيان - 9.45 مساء - beIN Sports 4