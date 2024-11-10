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بعد فوز ليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

12:41 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب ـ محمد الميموني:

تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على أستون فيلا بهدفين دون رد في مباراة أقيمت السبت ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ونستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات يوم السبت 9 نوفمبر:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2024-2024

ـ ليفربول المركز الأول (28) نقطة

ـ مانشستر سيتي المركز الثاني (23) نقطة

ـ نوتينجهام فورست المركز الثالث ( 19) نقطة

ـ برايتون المركز الرابع (29) نقطة

ـ تشيلسي المركز الخامس (18) نقطة

ـ أرسنال المركز السادس ( 18) نقطة

ـ فولهام المركز السابع ( 18) نقطة

ـ أستون فيلا المركز الثامن ( 18) نقطة

ـ توتنهام هوتسبر المركز التاسع (16) نقطة

ـ برينتفورد المركز العاشر(16) نقطة

ـ بورنموث المركز الحادي عشر ( 15) نقطة

ـ نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر ( 15) نقطة

ـ مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر (12) نقطة

ـ وست هام يونايتد المركز الرابع عشر (12) نقطة

ـ ليستر سيتي المركز الخامس عشر ( 10) نقطة

ـ إيفرتون المركز السادس عشر (10) نقطة

ـ كريستال بالاس المركز السابع عشر (7) نقطة

ـ ولفرهامبتون المركز الثامن عشر (6) نقطة

ـ إيبسويتش تاون المركز التاسع عشر ( 5) نقطة

ـ ساوثهامبتون المركز العشرين (4) نقطة

نتائج مباريات السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

فاز ولفرهامبتون على ساوثهامبتون 2-0
تعادل وست هام مع إيفرتون 0-0
فاز برينتفورد على بورنموث 3-2
فاز فولهام على كريستال بالاس 2-0
فاز برايتون على مان سيتي 2-1

فاز ليفربول على أستون فيلا 2-0

ترتيب الدوري الانجليزي جدول ترتيب الدوري الانجليزي ليفربول محمد صلاح نتائج مباريات السبت في الدوري الإنجليزي
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