بعد فوز ليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025
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كتب ـ محمد الميموني:
تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على أستون فيلا بهدفين دون رد في مباراة أقيمت السبت ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.
ونستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات يوم السبت 9 نوفمبر:
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2024-2024
ـ ليفربول المركز الأول (28) نقطة
ـ مانشستر سيتي المركز الثاني (23) نقطة
ـ نوتينجهام فورست المركز الثالث ( 19) نقطة
ـ برايتون المركز الرابع (29) نقطة
ـ تشيلسي المركز الخامس (18) نقطة
ـ أرسنال المركز السادس ( 18) نقطة
ـ فولهام المركز السابع ( 18) نقطة
ـ أستون فيلا المركز الثامن ( 18) نقطة
ـ توتنهام هوتسبر المركز التاسع (16) نقطة
ـ برينتفورد المركز العاشر(16) نقطة
ـ بورنموث المركز الحادي عشر ( 15) نقطة
ـ نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر ( 15) نقطة
ـ مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر (12) نقطة
ـ وست هام يونايتد المركز الرابع عشر (12) نقطة
ـ ليستر سيتي المركز الخامس عشر ( 10) نقطة
ـ إيفرتون المركز السادس عشر (10) نقطة
ـ كريستال بالاس المركز السابع عشر (7) نقطة
ـ ولفرهامبتون المركز الثامن عشر (6) نقطة
ـ إيبسويتش تاون المركز التاسع عشر ( 5) نقطة
ـ ساوثهامبتون المركز العشرين (4) نقطة
نتائج مباريات السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز
فاز ولفرهامبتون على ساوثهامبتون 2-0
تعادل وست هام مع إيفرتون 0-0
فاز برينتفورد على بورنموث 3-2
فاز فولهام على كريستال بالاس 2-0
فاز برايتون على مان سيتي 2-1
فاز ليفربول على أستون فيلا 2-0
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