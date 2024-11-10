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بعد أرسنال وباريس سان جيرمان.. لعنة كيم كارداشيان تصيب ريال مدريد (صور)

07:00 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
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    كيم كارداشيان مع نجوم ريال مدريد_7
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    كيم كارداشيان تحضر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد1_2
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    كيم كارداشيان تحضر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد5_3
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    كيم كارداشيان تحضر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد_1
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    كيم كارداشيان مع بيريز رئيس ريال مدريد_4
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    كيم كارداشيان مع جود بيلينجهام_5
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    كيم كارداشيان من مقر ريال مدريد_8
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كتبت-هند عواد:

شهدت الفترة الماضية تراجعا في مستوى ريال مدريد الإسباني، بخسارة الكلاسيكو من برشلونة والهزيمة من ميلان في دوري أبطال أوروبا، وقبلها من ليل.

ويربط قطاع كبير من جماهير ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين تراجع مستوى الفريق وزيارة عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان.

وفي أغسطس الماضي، انتشرت صور للاعبي ريال مدريد جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وبيريز رئيس النادي في مقر المرينجي، مع كيم كارداشيان، ومنذ هذا اللقاء، خسر ريال مدريد 3 مباريات وتعادل في مواجهتين، بينهم لقاء الكلاسيكو.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تلتقط فيها كيم كاردشيان، صورا مع نجوم كرة القدم ويتراجع أداء الفريق بعدها، ففي الموسم قبل الماضي، كان أرسنال متصدرا للدوري الإنجليزي فترة طويلة، وبزيارة عارضة الأزياء الأمريكية لملعب الجانرز، خسر الفريق من سبورتنج لشبونة بركلات الترجيح في الدوري الأوروبي.

وتكرر الأمر مع باريس سان جيرمان، حينما ذهبت لمشاهدة مباراة الفريق ضد رين، وخسر اللقاء بثنائية نظيفة.

ريال مدريد كيم كارداشيان أرسنال باريس سان جيرمان لعنة كيم كارداشيان
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