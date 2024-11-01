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التعادل يحسم ديربي الرياض بين الهلال والنصر (فيديو وصور)

08:07 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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متابعة - محمد القرش:

انتهت مباراة الهلال والنصر التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وسيطر التعادل الإيجابي على ديربي الرياض بين الكبيرين، مع تسجيل تاليسكا وسافيتش هدفي اللقاء.

ودخل النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورتي - محمد سيماكان - نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني - تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

وعلى الجانب الآخر، دخل الهلال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - لودي.

خط الوسط: سافيتش ميلينكوفيتش - محمد كنو - مالكوم.

خط الهجوم: محمد القحطاني - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش.

ملخص الشوط الأول

تاليسكا يسجل هدف تقدم النصر في الثانية 60

حارس النصر يتصدى لهدف محقق من مالكوم في الدقيقة 6

مرور ربع ساعة وهجمات لاعبي النصر متتالية من أجل مضاعفة النتيجة

رأسية من سيماكان تمر أعلى عرين ياسين بونو في الدقيقة 16

بطاقة صفراء للاعب النصر بروزوفيتش في الدقيقة 20

تسديدة خطيرة من سالم الدوسري لكن تمر اعلى مرمى الهلال في الدقيقة 27

تسديدة قوية من سالم الدوسري لكن بعيدة عن المرمى في الدقيقة 35

هدف أول للهلال لكن يُلغى بداعي التسلل في الدقيقة 38

تاليسكا سجل الهدف الثاني في مرمى الهلال بالدقيقة 42 لكن يُلغى بداعي التسلل

بطاقة صفراء لساديو ماني في القيقة 44

بطاقة صفراء لكريستيانو رونالدو في القيقة 45+1

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الاول بتقدم النصر بهدف نظيف

ملخص الشوط الثاني

بطاقة صفراء لعبد الله الخيبري في الدقيقة 52

بطاقة صفراء لمالكوم دي أوليفييرا في الدقيقة 57

خروج محمد القحطاني ودخول ماركوس ليوناردو في الدقيقة 59

بطاقة صفراء لمحمد كنو في الدقيقة 61

خروج عبد الله الخيبري ودخول على الحسن في الدقيقة 62

تسديدة قوية من محمد كنو لكن خارج مرمى النصر في الدقيقة 64

سافيتش يسجل هدف تعادل الهلال في الدقيقة 77

خروج محمد كنو ودخول ناصر الدوسري في الدقيقة 79

بطاقة صفراء لعلي البليهي في الدقيقة 82

خروج ساديو ماني ودخول علي لاجامي في الدقيقة 83

خروج الغنام وناليسكا ودخول محمد مران وأيم يحيى في الدقيقة 84

بطاقة صفراء لأوتافيو دا سيلفا في الدقيقة 85

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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