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الخليج يكشف سبب غياب محمد شريف عن مباراة الرائد

06:03 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

محمد شريف

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي الخليج سبب غياب مهاجمه المصري الدولي محمد شريف عن المشاركة معه بمباراة الرائد مساء اليوم الجمعة بالدوري السعودي.

وأوضح نادي الخليج، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن اللاعب يغيب بسبب إصابة تعرض لها.

وشارك محمد شريف خلال الموسم الجاري 2024/2025 بقميص الخليج في مباراتين بمعدل 139 دقيقة دون أن يُسجل أو يصنع.

ويحتل فريق الخليج المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

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محمد شريف نادي الخليج الدوري السعودي
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