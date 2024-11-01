أفضل تشكيل وكابتن.. كل ما تريد معرفته عن الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لبداية الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي، ويسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة التي تبدأ غدا.

وتُغلق نافذة انتقالات الأسبوع العاشر من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا، قبل لقاء أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع العاشر:

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