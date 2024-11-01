مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

أفضل تشكيل وكابتن.. كل ما تريد معرفته عن الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي

05:27 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

مصراوي فانتازي (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لبداية الجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي، ويسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة التي تبدأ غدا.

وتُغلق نافذة انتقالات الأسبوع العاشر من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا، قبل لقاء أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع العاشر:

صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي

اختار كشافة الموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيل للجولة العاشرة من البريميرليج بناءا على وجهة نظرهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من هو أفضل كابتن للجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

ساعات تفصلنا عن بداية الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، لذلك يقول عدد من خبراء الفانتازي آرائهم بشأن أفضل كابتن للأسبوع المقبل من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. 5 لاعبين يجب امتلاك بعضهم قبل الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي 5 لاعبين من المتوقع أن يحققوا عائدات دفاعية أو هجومية ضخمة في الجولة العاشرة من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من هم أفضل مهاجمي فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

يصنف خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي عدد من أبرز مهاجمي البريميرليج خلال الفترة الجارية، وقبل الجولة العاشرة التي تبدأ يوم السبت المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل الجولة العاشرة.. تعرف على الفرق صاحبة جدول المباريات الجيد في فانتازي

يلقي كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي نظرة على الفرق التي تمتلك جدول مباريات جيد خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر يونايتد قبل الجولة العاشرة

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب مانشستر يونايتد، أليخاندرو جارناتشو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي الدوري الإنجليزي صلاح أفضل تشكيل لفانتازي هالاند
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخليج يكشف سبب غياب محمد شريف عن مباراة الرائد

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)