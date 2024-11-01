ظهور جديد صادم لأدريانو في شوارع البرازيل (فيديو وصور)

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا صادمة، للنجم البرازيلي السابق أدريانو، وهو في شوارع البرازيل مع أصدقائه، وفي حالة سُكر.

وتبين أن أدريانو عاد لحياته الطبيعية، ويلعب مباريات خيرية ويصور الإعلانات، وكانت هذه الصور من إحدى جلسات التصوير.

ونشر أدريانو مقاطع فيديو وصور له مع أصدقائه في إحدى المناطق الشعبية، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "جلسة تصوير ترافق إصدار كتابي الجديد، المصور أكثر جنونا مني".

اقرأ أيضًا:

لن أدربه في وجود حسين لبيب.. فينجادا يكشف كواليس اقترابه من العودة إلى الزمالك