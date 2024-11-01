أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع رابيد بوخارست الروماني

كتبت-هند عواد:

سجل المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، أول أهدافه مع فريقه رابيد بوخارست الروماني، ليحصد أول 3 نقاط في كأس رومانيا.

وكان الزمالك أعلن التعاقد مع أرون والحصول على البطاقة الدولية له، إلا أن اللاعب انتقل إلى النادي الروماني، لهذا قرر الزمالك شكواه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفاز فريق رابيد على بوتوشاني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الأولى من مجموعات كأس رومانيا، وسجل أرون الهدف الأول، في الدقيقة 35.

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