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رفضها مورينيو.. مانشيني يحصل على جائزة أسوأ رياضي (فيديو)

02:46 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مانشيني
  • عرض 7 صورة
    مانشيني مدرب إيطاليا
  • عرض 7 صورة
    مانشيني مدرب إيطاليا
  • عرض 7 صورة
    روبرتو مانشيني
  • عرض 7 صورة
    روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية
  • عرض 7 صورة
    مانشيني
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كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، وهو يحصل على جائزة "الخنزير الذهبي"، بعد أيام من إقالته.

وظهر مانشيني في مقطع الفيديو، مع أحد الأشخاص في الشارع، وهو يمنحه الجائزة، التي تعود إلى 1996، عندما أسسها المنتج انطونيو ريتشي، وتمنح لأسوأ رياضي وسياسي وإعلامي في إيطاليا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، إنهاء التعاقد مع مانشيني، بعد النتائج السلبية.

وسبق وحصل أكثر من رياضي على الجائزة الساخرة، مثل أسطورة يوفنتوس ديل بييرو، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الحارس الإيطالي دوناروما والمدرب فابيو كابيللو، بينما رفض البرتغالي جوزيه مورينيو استلامها.

روبرتو مانشيني جائزة الخنزير الذهبي المنتخب السعودي جوزيه مورينيو
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