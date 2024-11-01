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مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى سيلتا فيجو الإسباني

02:27 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    الزمالك
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    زياد الباسل مع حسين ياسر المحمدي
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    زياد الباسل لاعب نادي الزمالك
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كتب - مراسل مصراوى:

انتقل زياد الباسل ناشئ نادي الزمالك، إلى فريق سيلتا فيجو الإسباني، في خطوة مهمة للاعب نحو الإحتراف الأوروبي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "أن صاحب ال 21 عاماً، انتقل إلى فريق الرديف الثاني لفريق سيلتا فيجو الإسباني "سيلتا فيجو C".

ويشارك زياد الباسل صاحب ال 21 عاماً، في مركز الظهير الأيسر، في صفوف فريق مواليد 2003 بنادي الزمالك قبل الانتقال إلى فريق سيلتا فيجو الإسباني.

ويذكر أن الباسل انتقل إلى الفريق الإسباني في صفقة انتقال حر، على أن يحصل الفارس الأبيض على نسبة من إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

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نادي الزمالك زياد الباسل سيلتا فيجو الإسباني
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