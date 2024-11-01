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نادي إنجليزي يهتم بضم مصطفى محمد

01:43 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    مصطفى محمد لاعب نانت
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    مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي
  • عرض 6 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 6 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 6 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر
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كتبت-هند عواد:

دخل ليستر سيتي الإنجليزي في سباق المفاوضات، لضم المحترف المصري مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع "سبورتيون" الفرنسي، أن نادي نانت الفرنسي يعاني من صعوبات مالية حاليا، وبهذا يمكن أن يتغير موقفهم من رحيل مصطفى محمد.

وأضاف الموقع، أن نانت الفرنسي قد يضطر إلى بيع بعض نجوم الفريق الأول، خلال الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلة، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين مصطفى محمد.

ولا يعد ليستر سيتي النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع مصطفى محمد، إذ أن نادي ليجانيس الذي يلعب الآن في الدوري الإسباني، يهتم بضم المهاجم المصري.

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مصطفى محمد ليستر سيتي الإنجليزي نانت الفرنسي الدوري الإنجليزي
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