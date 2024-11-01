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"ديربي سعودي".. موعد مباراة النصر والهلال والقناة الناقلة

01:24 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

النصر السعودي والهلال

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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق النصر السعودي نظيره الهلال اليوم، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

وتقام مباراة اليوم بين الفريقين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الأول بارك"، معقل فريق النصر السعودي، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين.

وتنقل مباراة النصر أمام الهلال، في ديربي الكرة السعودية، عبر قناة "SSC Sports 1"، الناقل الحصري للبطولة.

ويدخل فريق الهلال اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، برصيد 24 نقطة جمعهم من 8 مباريات، فيما يأتي فريق النصر في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويسعى فريق النصر إلى تصحيح المسار في مباراة اليوم، بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق، أمام التعاون في كأس الملك، فيما يسعى الهلال لمواصلة نتائجه الكبيرة في الدوري السعودي، حيث لم يتلق الفريق أي هزيمة حتى الآن.

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