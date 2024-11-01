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" بعد غياب 5 سنوات ".. هادي خشبة يعود للعمل الإداري من بوابة أهلي طرابلس الليبي

01:10 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

هادي خشبة

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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي، تعيين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق هادي خشبة، مديراً رياضياً ومديراً للكرة بالنادي.

ونشر أهلي طرابلس الليبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو من تقديم هادي خشبة مديراً رياضياً للنادي وكذلك مديراً للكرة.

وستكون هذه هى تجربة العمل الإدارية الأولى لهادي خشبة، خارج مصر.

وسبق لهادي خشبة العمل كمدير للكرة داخل النادي الأهلي، وكذلك العمل في المنصب ذاته داخل نادي بيراميدز.

ويعود هادي خشبة للعمل في المجال الإداري مرة آخرى، بعد غياب 5 أعوام منذ رحيله، عن منصب المدير الإداري بنادي بيراميدز عام 2019.

والجدير بالذكر أن الموسم الجديد من الدوري الليبي 2024-2025، سيبدأ يوم 25 نوفمبر الجاري.

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