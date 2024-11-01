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"فوز الاتحاد في ديربي جدة".. نتائج مباريات أمس والقنوات الناقلة

12:41 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

توقف مباراة الأهلي واتحاد جدة

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أقيمت أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري العديد من المباريات، في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إقامة مباراتين ببطولة الدوري المصري.

وشهدت منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري، أمس الخميس إقامة مباراتين، الأولى بين الجونة وزد والمباراة الثانية بين فريقي إنبي مودرن سبورت.

كما شهدت منافسات الدوري السعودي، مباراة من العيار الثقيل بين اتحاد جدة وأهلي جدة، في اللقاء الذي انتهى لصالح الاتحاد بهدف دون مقابل.

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي:

الجونة يتعادل مع زد 0-0.

إنبي يتعادل مع مودرن سبورت 0-0.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا يفوز على جنوى 1-0.

لاتسيو يفوز على كومو 5-1.

روما يفوز على تورينو 1-0.

الدوري السعودي للمحترفين

الشباب يفوز على الوحدة 3-1.

الأخدود يفوز على العروبة 4-0.

الاتحاد يفوز على الأهلي 1-0.

كوبا ليبرتادورس

بينارول يفوز على بوتافوجو 3-1.

دوري نجوم قطر

الغرافة يفوز على العربي 3-1.

قطر يفوز على الخور 2-1.

السد يفوز على الريان 2-1.

الدوري الإماراتي

الشارقة يفوز على بني ياس 4-1.

الوصل يتعادل مع الجزيرة 2-2.

نتائج مباريات الأمس أهلي جدة الدوري المصري الدوري السعودي
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