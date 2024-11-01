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"انطلاق مشوار الزمالك في الدوري ومباراة لسيداته".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

09:00 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

مواعيد مباريات اليوم

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كتبت - نهى خورشيد:

تقام اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية العربية والعالمية، أبرزها انطلاق مشوار الزمالك في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بمباراة البنك الأهلي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الدوري المصري:

فاركو ضد الاتحاد السكندري.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

بيراميدز ضد بتروجيت.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 2.

الزمالك ضد البنك الأهلي.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

الدوري الإسباني:

ألافيس ضد مايوركا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

الدوري المصري للسيدات:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي.. الثانية والنصف ظهراُ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

المعادي واليخت ضد زد.. الثانية والنصف ظهراُ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

اتحاد بسيون ضد الأهلي.. الثانية والنصف ظهراُ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الاتحاد السكندري ضد الطيران.. الثانية والنصف ظهراُ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الجونة ضد مسار.. الثانية والنصف ظهراُ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الألماني:

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الفرنسي:

موناكو ضد أنجيه.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

ليل ضد ليون.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

الدوري السعودي:

الخليج ضد الرائد.. الرابعة والنصف وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

ضمك ضد الرياض.. الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

النصر ضد الهلال.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني الدوري المصري للسيدات الدوري الألمانى الدوري الفرنسي الدوري السعودي مباريات اليوم والقنوات الناقلة الأهلى الزمالك
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