ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة رونالدو.. احتفال حمدي فتحي مع نجله.. وتهنئة ميشيل يانكون لأبنته

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها: "انتم في المدرجات ونحن في الملعب، معاً كواحد، نراكم في الملعب غداً".

وشارك أحمد حسام ميدو متابعيه صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل صالة الجيم.

واحتفل حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، بعيد ميلاد نجله، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً.

وشارك رضا سليم لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وقام نجم منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق الفرنسي.

وحرص مروان عطية لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال رفقة لاعب الفريق السابق شريف عبد الفضيل.

وهنئ ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، ابنته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر صورة لهما عبر حسابه الرسمي "إنستجرام".

وقام وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل الملعب.

ونشر أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال احتفاله بهدفه في مرمى الخور القطري أمس.

أقرأ أيضاً:

"الأيام ستظهر الحقائق".. استقالة مفاجئة لعضو جديد في فريق الأهلي

إنشاء فرع أكتوبر.. الزمالك يدعو لجمعية عمومية عادية في هذا الموعد