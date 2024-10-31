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العاصفة الترابية توقف مباراة الاتحاد وأهلي جدة في الدوري السعودي (فيديو وصور)

11:28 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    العاصفة الترابية توقف مباراة الأهلي واتحاد جدةو
  • عرض 3 صورة
    توقف مباراة اتحاد جدة والأهلي
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كتب - يوسف محمد:

توقفت مباراة اتحاد جدة السعودي أمام نظيره أهلي جدة، لعدد من الدقائق، بسبب العاصفة الترابية التي ضربت ملعب "الجوهرة" المقام عليه لقاء الفريقين.

ويلاقي فريق اتحاد جادة نظيره الأهلي، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

وأدت العاصفة الترابية، التي ضربت ملعب مباراة أهلي جدة واتحاد جدة في الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني، إلى توقف المباراة لعدد من الدقائق.

واشتكى بعض اللاعبين، من العاصفة الترابية والتي أدت إلى إصابة بعض اللاعبين داخل الملعب بضعف الرؤية، مما أدى إلى تدخل الأجهزة الطبية لمعالجة اللاعبين المتأثرين من هذه العاصفة.

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