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أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)

11:14 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 3 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
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كتب - يوسف محمد:

قاد أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري، فريقه لتحقيق الفوز على حساب نظيره الخور، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري القطري.

ونجح عبد القادر، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في اللقاء، في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، من ضربة جزاء وأضاف زميله إلياس حميد الهدف الثاني في الدقيقة 6+90.

وأحرز هدف فريق الخور الوحيد في اللقاء اللاعب عبد الله الساعي في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ورفع أحمد عبد القادر عدد أهدافه رفقة فريق قطر، إلى الهدف رقم 3 في 7 مباريات خاضهم مع الفريق بمختلف البطولات.

وبهذا الفوز، نجح فريق قطر في رفع رصيده إلى النقطة رقم 10 في المركز العاشر بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الخور عند النقطة رقم 4 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري القطري.

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أحمد عبد القادر فريق قطر القطري الدوري القطري الخور
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