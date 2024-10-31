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ريال مدريد يعلن جمع تبرعات لضحايا إعصار دانا بإسبانيا

10:56 م الخميس 31 أكتوبر 2024

ريال مدريد الإسباني

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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن جمع تبرعات لمساعدة ضحايا الفيضانات الناتجة عن إعصار دانا، الذي ضرب مقاطعة فالنسيا بإسبانيا.

وكشف الموقع الرسمي لريال مدريد، أنه في ضوء الوضع المدمر، الذي تسبب فيه إعصار دانا في العديد من مناطق بلدنا، وخاصة في منطقة فالنسيا، انضمت مؤسسة ريال مدريد ومنظمة كروز روجا في حملة لجمع التبرعات تهدف إلى دعم المتضررين.

كما أشار الموقع الرسمي للنادي، أن هذه الكارثة وضعت العديد من العائلات في وضع حرج ومن الضروري التحرك بسرعة وتضامن، يمكن لأي مساهمة أن تكون مفيدة في مساعدة أولئك الذين فقدوا كل شيء.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر تأجيل مباراة ريال مدريد أمام فريق فالنسيا، الذي كان من المقرر إقامتها يوم السبت، في الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإعصار، بالإضافة إلى تأجيل 5 مباريات في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية التي تقام في مقاطعة فالنسيا الإسبانية.

وأوضح الموقع الرسمي للفريق الملكي، أنه من الممكن أن يتم تقديم التبرعات للمتضررين من هذا الأمر، من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا.

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ريال مدريد إعصار دانا بإسبانيا الفيضانات إعصار دانا فالنسيا الدوري الإسباني الاتحاد الإسباني لكرة القدم تبرعات لمساعدة ضحايا الفيضانات
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