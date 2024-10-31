مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

تريزيجيه يفتتح أهداف الريان في مرمى السد بالدوري القطري (فيديو)

09:57 م الخميس 31 أكتوبر 2024

محمود تريزيجيه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

نجح نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن تريزيجيه، في تسجيل هدف التقدم لفريقه الريان القطري، في مرمى السد، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، في بطولة الدوري القطري.

وتمكن تريزيجيه، من إحراز الهدف الأول للريان في مرمى السد، في الدقيقة 67 من عمر المباراة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري نجوم قطر.

ووصل تريزيجيه رفقة الريان القطري، إلى 5 مساهمات تهديفية، بواقع تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

والجدير بالذكر أن تريزيجيه، انضم إلى فريق الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادماً من طرابزون سبور التركي.

تريزيجيه

منتخب مصر نادي الريان القطري محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه السد الدوري القطري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ريال مدريد يعلن جمع تبرعات لضحايا إعصار دانا بإسبانيا

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)