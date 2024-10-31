تريزيجيه يفتتح أهداف الريان في مرمى السد بالدوري القطري (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

نجح نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن تريزيجيه، في تسجيل هدف التقدم لفريقه الريان القطري، في مرمى السد، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، في بطولة الدوري القطري.

وتمكن تريزيجيه، من إحراز الهدف الأول للريان في مرمى السد، في الدقيقة 67 من عمر المباراة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري نجوم قطر.

ووصل تريزيجيه رفقة الريان القطري، إلى 5 مساهمات تهديفية، بواقع تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

والجدير بالذكر أن تريزيجيه، انضم إلى فريق الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادماً من طرابزون سبور التركي.