القدامي اجتمعوا.. حسين الشحات يتبادل قميصه مع لاعب العين الإماراتي (فيديو)

كتبت - نهى خورشيد

نشر الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقطع فيديو جديد من لقاء الأحمر والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

وظهر حسين الشحات نجم المارد الأحمر خلال قيامه بتبديل قميصه مع زميله السابق في العين يحيي نادر، بتعليق:"أصدقاء قدامى اجتمعوا".

وكان حسين الشحات انتقل إلى صفوف العين في 2018، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادماً من نادي مصر المقاصة، قبل أن ينجح الأهلي في ضمه من الفريق الإماراتي في 2019.