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"بعد تجربة الفراعنة".. مدرب منتخب مصر السابق يتولى تدريب باناثينايكوس اليوناني

08:06 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني اليوم الخميس، تعيين البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السابق، مديراً فنياً للفريق.

وكانت آخر تجربة تدريبية للبرتغالي روي فيتوريا، هى تولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة، قبل أن يرحل في فبراير 2024.

وقاد فيتوريا المنتخب الوطني في 18 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 12 مباراة، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 4 مباريات.

والجدير بالذكر أن البرتغالي روي فيتوريا، كان قد ودع مع منتخب مصر منافسات أمم أفريقيا، من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو بركلات الترجيح.

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نادي باناثينايكوس اليوناني روي فيتوريا منتخب الفراعنة
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