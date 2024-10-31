عمر مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع

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كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، سر احتفاله بالقناع، في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1.

وقاد مرموش آينتراخت فرانكفورت لدور الـ16 من كأس ألمانيا، عقب الفوز على جلادباخ بنتيجة 2-1، بعد الدخول كبديل وتسجيله هدف الفوز.

وقال مرموش في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "سر الاحتفال بالقناع؟ كان زميلي البرازيلي كاوا سانتوس يرتدي قناعا في غرفة خلع الملابس بسبب الهالوين".

وأضاف: "في الحقيقة أنا لا أشاهد أفلام الرعب، ولذلك لا أعرف من أين جاء هذا القناع، وقال لي سانتوس ستدخل الملعب وتسجل، ولو فعلت ذلك خذ مني القناع واحتفل به".

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